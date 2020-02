Omar Sy nous parle du film "Le Prince oublié"

Omar Sy était ce dimanche l'invité du journal de 20 heures pour la promotion du film "Le Prince oublié". L'acteur joue le rôle d'un papa qui adore raconter des histoires à sa petite fille, et puis un jour, il faut qu'il se rende à l'évidence qu'elle est en train de grandir et n'a plus forcément besoin de lui. Le film sortira le 12 février prochain sur les écrans.



