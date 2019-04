VIDÉO - On a joué à "Action ou vérité" avec Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin, les stars du film "After"

Âgés de 21 ans, les comédiens tiennent là leurs premiers premiers rôles. Et ils ont tous les deux des liens de parenté avec des personnalités déjà bien implantées à Hollywood. L'Australienne Josephine Langford est la soeur de Katherine Langford, la star de la série Netflix "13 Reasons Why". Le Breritannique Hero Fiennes Tiffin, qu'on a aperçu plus jeune dans la saga "Harry Potter", est lui le neveu de Ralph et Joseph Fiennes.





Pourquoi ont-ils accepter de rejoindre le projet ? Peuvent-ils nous pitcher le film le plus rapidement possible ? Ont-ils peur de la soudaine notoriété et de l'intérêt des fans ? Sont-ils capables de nous lire un passage du roman en français ? On vous laisse découvrir leurs réponses en images.