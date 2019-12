VIDÉO - On a rejoué à "Jumanji" avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan et Jack Black (et on s'est bien marré)

La fine équipe s'y retrouve à nouveau propulsée dans le jeu vidéo mais, cette fois-ci, les règles ont changé et les avatars ont été inversés. Ce sont désormais Eddie (le grand-père de Spencer incarné par Danny DeVito) et son ancien ex-meilleur ami Milo (Danny Glover) qui se retrouvent coincés dans le corps musclé du Dr Bravestone (Dwayne Johnson) et celui plus gringalet de Franklin "Moose" Finbar (Kevin Hart).

Avec eux, le niveau d'imprévu est semblable à celui des épreuves de "Jumanji". Très élevé. Alors on se doutait bien que notre rencontre avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan et Jack Black ne laisserait pas nos abdos indemnes. Le quatuor était de passage à Paris mardi 3 décembre pour le début de sa tournée européenne de promotion de "Jumanji : Next Level", deuxième volet du renouveau insufflé au film culte avec Robin Williams que le public français peut désormais découvrir au cinéma.

Ils étaient même déçus d'avoir manqué une question, que nous avons posée dans la foulée à Dwayne Johnson et Kevin Hart. Hilares, les deux amis nous ont offert une interprétation aussi décalée qu'inattendue du chant de Noël "Douce nuit" et d'un tube de Rick Astley avant de nous livrer leur souvenir le plus fou du tournage. On préfère vous prévenir, à ce jeu-là, ce sont Karen Gillan et Jack Black qui ont gagné. Car jamais, ô grand jamais, on n'aurait imaginé discuter flatulences avec les stars d"Avengers" et de "School of Rock".