VIDÉO - Once Upon a Time in Hollywood : comment Tarantino a recréé le Los Angeles de 1969

L’histoire de Once Upon a Time in Hollywood tourne autour de la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date. Tous deux poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

Pour donner vie au Hollywood de 1969, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie sont bien entourés : Al Pacino, Timothy Oliphant, Kurt Russell, Michael Madsen, Damian Lewis, Dakota Fanning, Luke Perry… Nul doute que ce Once Upon a Time in Hollywood devrait donner à Quentin Tarantino un nouveau succès populaire.