VIDÉO - Once Upon a Time in Hollywood : Tarantino embarque Leonardo DiCaprio et Brad Pitt à LA en 1969

Quentin Tarantino sait toujours créer l’événement à chaque sortie d’un nouveau film. C’est encore le cas avec sa neuvième réalisation, Once Upon a Time in Hollywood, qui est attendue dans les salles le 14 août prochain, quelques mois après sa présentation au Festival de Cannes. Le cinéaste nous propose une plongée dans le Los Angeles de 1969, dans une société en pleine mutation.





L’histoire de Once Upon a Time in Hollywood tourne autour de la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date. Tous deux poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.