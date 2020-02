Oscar : les "Frenchies" à la conquête d'Hollywood

Au pied du tapis rouge, une trentaine de jeunes de Montfermeil ont été invités par Ladj Ly, le réalisateur de " Les Misérables". Ils sont venus découvrir Hollywood, et surtout défendre ce film coup de poing qui raconte leur banlieue auprès des médias américains. Il s'agit également d'une opération séduction, un passage obligé dans la course à l'Oscar du meilleur film étranger.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.