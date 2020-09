Oscars : qu’imposent les nouvelles règles sur la diversité ?

Dans son combat pour l’égalité hommes-femmes et la représentation des minorités, l’Académie des Oscars a dévoilé mercredi une série de critères pour remporter l’Oscar du meilleur film. Les critères esthétiques ne suffiront bientôt plus. À partir de 2024, les candidats devront montrer leur engagement en faveur de la diversité sous peine d’être purement et simplement disqualifiés. Combien de critères y a-t-il précisément ? Et en quoi consistent-ils ?



