OSS 117, le retour

C'est l'événement cinématographique de cette semaine. La nouvelle bande-annonce de "OSS 117" a été dévoilée hier. Il faut dire que les fans et les exploitants de la salle l'ont très attendu. Ce film, dont le rôle principal est incarné par Jean Dujardin, fait son grand retour quatorze ans après le premier volet et onze après le second. Ce troisième volet se déroule au début des années 80 et évoque le paternalisme des blancs dans la Françafrique de l'époque. Découvrez également un autre film, encore en tournage, joué par cet acteur.



Ce samedi 10 octobre 2020, Karima Charni, dans sa chronique "L'instant culture", nous parle du troisième volet de "OSS 117". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 10/10/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.