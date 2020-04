VIDÉO - "Pandemia" : dans ce thriller paru en 2015, Franck Thilliez anticipait la pandémie de Covid-19

C’est l’une des plumes incontournables du thriller français. L’une des plus documentées aussi. Dans "Pandemia", paru en 2015, Franck Thilliez mettait Franck Sharko et Lucie Henebelle, son couple de flics fétiches, aux prises avec un virus grippal inconnu qui après avoir infecté les cygnes d’une réserve naturelle de l’Hexagone, allait s’étendre à l’ensemble de la population française, et au-delà de nos frontières. Prémonitoire ? "Je décrivais un peu tout ce qu’on a vécu dans les premiers jours de cette pandémie de Covid-19", reconnaît l’écrivain auprès de LCI, depuis son domicile du Nord de la France, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Pour construire son intrigue, Franck Thilliez s’était à l'époque appuyé sur les travaux des chercheurs de l’Institut Pasteur de Lille. "J’étais allé les voir pour essayer de comprendre comment fonctionnait une pandémie. Comment elle apparaissait, comme elle se propageait et surtout quel type de microbe choisir", insiste l’écrivain. "On peut être attiré par Ebola parce que c’est peut-être le plus impressionnant, celui que tout le monde connait. Mais en discutant avec eux, ils m’ont dit qu’il valait mieux prendre un virus qui a l’air d’être un peu plus passe-partout - comme la grippe -, parce que les gens s’en méfient beaucoup moins."