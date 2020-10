"Parents d'élèves" ou comment séduire la maîtresse ?

Une comédie romantique au scénario original sort mercredi sur les écrans : "Parents d'élèves". Elle raconte l'histoire d'un baby-sitter qui plonge au cœur de la tribu des parents d'élèves du XXIe siècle en ayant comme objectif de séduire la maîtresse. Interprétés par Camélia Jordana et Vincent Dedienne, les acteurs se sont inspirés de leurs souvenirs d'écoliers pour s'emparer de leurs rôles. Le film aborde aussi bien l'éducation que la vie des parents et les problèmes familiaux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.