VIDÉO - Pedro Almodóvar de retour au Festival de Cannes avec "Douleur et Gloire" ?

Ils s’étaient brièvement croisés en 2013 dans la comédie "Les Amants Passagers". Acteurs incontournables dans l'univers de Pedro Almodóvar, Antonio Banderas et Penélope Cruz sont au casting de "Douleur et gloire", le nouveau film du célèbre cinéaste espagnol dont la bande-annonce mélancolique et musicale vient d’être dévoilée ce jeudi. Ont-ils joué ensemble ? C'est une autre histoire...





"'Douleur et Gloire' raconte une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance", peut-on lire sur le site du distributeur français Pathé. "Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner."