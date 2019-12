"Père ou fils" : qui est qui ?

Dans "Père ou fils", l'un n'arrive pas à comprendre l'autre. Mais la situation va-t-elle changer si l'un se trouve dans la peau de l'autre ? C'est tout l'intérêt de voir cette pièce de théâtre interprétée par Patrick Braoudé et Arthur Jugnot. Une pièce très physique pour les comédiens, car chacun joue les deux rôles en même temps. Mais pour les spectateurs, c'est une comédie originale au rythme haletant.



