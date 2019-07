"Pinocchio" adapté au cinéma avec Roberto Benigni : découvrez la première bande-annonce

Matteo Garrone réalise cette nouvelle production après les succès de Gomorra (Grand Prix du jury du festival de Cannes 2008) et Dogman (Prix d'interprétation masculine du Festival de Cannes 2018). Pour cette adaptation, il dirige Roberto Benigni, acteur oscarisé pour La vie est belle. Ce dernier prête ses traits à Gepetto, le célèbre artisan et créateur de la marionnette devenant un petit garçon. Benigni avait lui-même réalisé une adaptation de Pinocchio en 2002 dans laquelle il jouait le rôle-titre. Au casting, on aperçoit également Marine Vacth, la star des derniers films de François Ozon, Jeune et jolie et L’Amant double.