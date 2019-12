"Pinocchio" au Théâtre de Paris

Le petit Pinocchio ne fait pas son âge. Il a 138 ans, et pourtant, il est toujours aussi jeune. Ce dernier se produit au Théâtre de Paris avec son père Geppetto jusqu'au 4 janvier 2020. Toutes les scènes du conte sont reproduites à l'identique lors de la représentation. Et ce spectacle fera plaisir aux enfants.



