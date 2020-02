VIDÉO – Plongée dans le grand bain avec le requin bambou, nouveau pensionnaire au Parc zoologique de Paris

Une mission pas franchement impossible car ces petits squales possèdent une coloration unique, mêlant couleur marron, motifs aux points sombres et clairs, ainsi que des bandes noires. Leur taille les distingue aussi des autres requins. Si elle est en générale entre 50 et 65 cm, elle peut atteindre près d’un mètre.

Autre particularité ? Les requins bambous vivent essentiellement la nuit et dorment le jour dans les crevasses des récifs coralliens, dans les eaux peu profondes des océans Indien et Pacifique. Un environnement fragilisé par le changement climatique et les actions humaines qui mettent en danger l’espèce. Aujourd’hui quasiment sous statut d'espèces menacées selon le statut de conservation UICN, le requin bambou est victime de la pêche et d'un goût prononcé pour l'aquariologie de loisir. Ils peuvent vivre jusqu'à 25 ans en captivité.