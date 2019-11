"Plus d’aventures" : les réactions des premiers petits spectateurs de "La Reine des neiges 2"

Cela faisait six ans que les fans attendaient des nouvelles de la Reine et de sa sœur Anna. Et au vu des mines réjouies à la sortie des premières projections dans les salles de cinéma ce mercredi matin, ils n'ont pas été déçus. "Elles sont encore plus belles qu'avant", "Elles deviennent grandes", "Elles font plus d'aventures", saluent des fillettes dans le reportage du JT de 13 heures de TF1 en tête de cet article.

Il faut dire que même les personnages secondaires ont mûri - "Il a pris pas mal d'assurance", souligne Dany Boon à propos du personnage d'Olaf qu'il double - et que le dessin animé offre des images à couper le souffle, dont certaines ont nécessité la fabrication de logiciels spécialisés.