Moins de voitures, plus d'humour : première bande-annonce explosive pour le spin-off de "Fast and Furious"

Leurs personnages avaient aimé se chercher des poux dans "Fast and Furious". Ils vont cette fois devoir cohabiter. Dwayne Johnson et Jason Statham font équipe dans "Hobbs & Shaw", le premier film dérivé de la saga de bolides - dont le neuvième opus est attendu en salles en 2020. Une association qui a tout pour plaire à en juger par l'avant-goût offert par la première bande-annonce, dévoilée vendredi 1er février. Moins de bolides et plus d'humour, le blockbuster coche toutes les cases des long-métrages qui ont fait le succès de The Rock jusqu'à présent. Plus c'est gros, plus ça passe. Et tant pis pour la cohérence. L'essentiel est d'en mettre plein les yeux.