Le show de Christine and the Queens à Bercy retransmis en direct sur TMC ce mercredi

Ce 19 décembre 2018, Christine and the Queens chantera, pour la deuxième fois après un premier concert la veille, à Bercy devant 15.000 spectateurs. Un concert qui conclut une tournée internationale de deux mois. La chanteuse, qui a décidé de se rebaptiser "Chris", a gagné en assurance. Pour ce show, elle promet du rythme, de l'émotion et veut passer des messages sur la liberté d'être soi. "J'avais envie de faire un spectacle qui aille vers de plus en plus de nudité symbolique", nous a-t-elle confié lors de ses répétitions.