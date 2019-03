VIDÉO - Le collage géant dévoilant "le secret" de la pyramide du Louvre, la nouvelle surprise de l'artiste JR

Il y a trois ans, il l'avait faite disparaître grâce à un trompe-l'œil. A l'occasion des 30 ans la Pyramide du Louvre, JR est de retour au même endroit pour dévoiler "le secret de la Grande Pyramide" grâce à un collage géant sur toute la Cour Napoléon. Une œuvre à la fois mystérieuse et grandiose à laquelle 400 de ses fans ont participé. L'installation, qui a débuté mardi, a nécessité quatre jours de mise en place et sera visible jusqu'au 31 mars. Toute la Cour Napoléon est recouverte des clichés en noir et blanc, caractéristique de l'oeuvre du photographe, y compris les bassins et les Pyramidions (les petites pyramides).