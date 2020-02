Quand l'agriculture inspire la culture

Avec l'ouverture du Salon de l'agriculture, tout le monde en parle en ce moment et la culture n'y échappe pas. On ne compte plus les livres et les documentaires qui se sont emparés du sujet. Mais ce samedi, Karima Charni nous présente deux films en particuliers. Le premier s'intitule "Terres de Femmes" réalisé par Marie-Ange Poyet. C'est une série de douze portraits de femmes paysannes qui raconte à quel point elles sont heureuses et épanouies dans leur métier même si la plupart du temps c'est compliqué. Le second film "Au nom de la terre" réalisé par Edouard Bergeon revient sur l'évolution du monde agricole ces 40 dernières années et surtout sur le taux de suicide qui ne cesse d'augmenter.



