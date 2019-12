Quand la grève vide les salles de spectacle

Les artistes et les techniciens sont en grève à la Comédie-Française ou à l'Opéra de Paris. Un manque à gagner de 2,5 millions d'euros en une semaine pour ce dernier. Au centre de la capitale, le théâtre des Bouffes Parisiens et la Michodière voient leur taux de fréquentation diminuer de jour en jour. Pour les musées, ils connaissent une baisse de moitié du nombre de visiteurs. Seules les salles de cinéma font le plein.



