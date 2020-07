Quel sera le tube de l'été 2020 ?

Nombreux sont les titres à concourir pour devenir le tube de l'été 2020. Avec plus de cinq millions de vues pour son clip "Tahiti", Keen'V espère remporter la compétition. Mais la concurrence est rude avec, d'un côté Kendji Girac et son titre "Habibi", et de l'autre les Black Eyed Peas avec "Mamacita", sans oublier "Jolie Nana" d'Aya Nakamura.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.