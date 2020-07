Carla Bruni dévoile son nouveau titre en français, le premier depuis 7 ans

Carla Bruni est de retour. La chanteuse a dévoilé cette nuit une nouvelle chanson originale baptisée Quelque chose. Ce premier extrait de son prochain album, dont la sortie est prévue à l'automne prochain, marque le retour de l'ancienne Première dame à la langue de Molière, sept ans après Little French Songs. Entre temps, elle avait sorti French Touch (en 2017), un album en forme d'hommage à ses chansons anglo-saxonnes préférées comme Miss You des Rolling Stones, Enjoy the Silence de Depeche Mode ou encore Highway To Hell d'AC/DC.

Dans le clip de dévoilé par Carla Bruni, on peut voir la chanteuse, entourée de musiciens dans un studio d'enregistrement, danser au son de cette mélodie entraînante, qui sonne comme une ode au désir. "Quelque chose de tendre s'est levé, quelque chose qui nous hante qui nous plaît, ces quelques choses qui nous creusent, qui nous font, et qui nous va comme un gant. Quelque chose me dit que c'est perdu, que l'on va s'adorer sans issue et que l'on va se croquer à belles dents, quelque chose d'obstinément…", susurre la chanteuse avec un sourire malicieux.