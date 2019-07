Quentin Tarantino vous conseille de voir ces 10 films avant "Once Upon a Time In Hollywood"

Parmi eux, les cultissimes "Easy Rider" de Dennis Hopper où deux motards traversent les États-Unis à la découverte des différentes communautés et "Campus", réalisé par Richard Rush et sorti en 1970, où un vétéran de la guerre du Vietnam dénonce l'absurdité de celle-ci. On notera aussi la présence du réalisateur français Jacques Demy, pour son film "Model Shop" et enfin du western "Représailles en Arizona". Voici la liste complète :





-"Bob et Carole et Ted et Alice"

-"Fleur de Cactus"

-"Easy Rider"

-"Campus"

-"Représailles en Arizona"

-"Matt Helm règle son comte"

-"Model Shop"

-"Les Requins volent bas"

-"La Salaire de la violence"

-"Battle of the Coral Sea"