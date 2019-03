Ces films qui, comme "Pretty Woman" selon Julia Roberts, ne pourraient (peut-être) plus sortir en 2019

Histoire : Un inspecteur de police à San Francisco enquête sur le meurtre d'une star du rock, tuée de trente et un coups de pic à glace par une inconnue alors qu'il faisait l'amour. il apprend que le chanteur fréquentait Catherine Tramell, riche et brillante romancière qui, peut-être, assassine ses proies à coups de pic à glace...





Pourquoi ça ne serait plus possible : En France, Basic Instinct a été plébiscité par plus de 4 millions de spectateurs et a récolté près de 353 millions de dollars de recettes dans le monde. Il a aussi fait scandale : les ligues féministes et homosexuelles reprochent notamment l'ambivalence du personnage de psychopathe lesbienne jouée par Sharon Stone. Pour contenter lesdites ligues, le scénariste Joe Eszterhas voulut modifier certains éléments du script d'origine en remplaçant le détective joué par Michael Douglas par une lesbienne et en montrant la meurtrière tuer aussi bien des hommes que des femmes. Mais le réalisateur Paul Verhoeven s'y opposa. Les ligues, quant à elles, poursuivirent leurs manifestations, perturbant ainsi le tournage et le lancement du film.