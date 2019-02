BigFlo & Oli poursuivent leur ascension avec le clip "Rentrez chez vous"

À respectivement 26 et 22 ans, Bigflo & Oli, les deux petits frères du rap français, sont au sommet de leur art. Leur troisième album "La vie de rêve" est déjà certifié double disque de platine en France et le 8 février dernier, les Toulousains ont été récompensés par deux victoires de la musique, une pour le meilleur artiste masculin et l'autre pour le meilleur album de musique urbaine.





Surfant sur ce succès sans fausse note, ils ont sorti le 11 février le clip de "Rentrez chez vous" (morceau qui appartient à leur dernier opus), et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il cartonne. En seulement 24 heures, la vidéo avait déjà été visionnée plus d'un million de fois. Quatre jours plus tard, les deux millions de vues ont été dépassées sur YouTube. Florian et Olivio Ordonez, leurs vrais noms, livrent ici un texte poignant inspiré des attentats qui frappent la France depuis 2015.