Rassemblements : des mesures incohérentes ?

Les rassemblements de plus de 5 000 personnes font polémique. Le gouvernement a prolongé leur interdiction jusqu'à fin octobre, mais il semblerait que certains aient pu déroger à la règle. Plus de 9 000 personnes se sont retrouvées dans les gradins du Puy du Fou pour assister au spectacle du 15 août. Cela aurait été possible grâce à une dérogation de la préfecture de Vendée. Pourquoi cette exception ? Quid des réactions engendrées par cette dernière ? Les mesures sur les regroupements seraient-elles incohérentes ?



