VIDÉO - Regardez l’incroyable bande-annonce qui compile les 10 épisodes de "Star Wars" en 5 minutes

On connaît le Topher Grace acteur (doué) de la série "That 70’s Show" ou du récent "BlackkKlansman" de Spike Lee, en passant par "Spider-Man 3". On connaît moins le Topher Grace as du montage. Après s’être amusé à remonter les épisodes I, II et III réalisés par George Lucas en un seul film, en 2012, c’est un nouveau tour de force savoureux qu’il vient d’accomplir avec l’aide d’un camarade aussi "nerd" que lui. "Pendant que nos femmes n’étaient pas en ville", précise-t-il sur son compte Twitter où il a posté le résultat.





En l’espace de 5 minutes et des poussières, il est parvenu à réaliser un montage stupéfiant des 10 films sortis depuis la fin des seventies, dans l’ordre chronologique de l’histoire des personnages. Cette vidéo intitulée "Star Wars : Always" intègre donc des images de "La guerre des étoiles" (1977), "L’Empire contre-attaque" (1980), "Le Retour du Jedi" (1983), "La Menace Fantôme" (1999), "L’Attaque des clones" (2002), "La Revanche des Sith" (2005), "Le Réveil de la Force" (2015), "Les Derniers Jedi" (2017), ainsi que les deux spin-off "Rogue One" (2016) et "Solo" (2018).