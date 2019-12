Rencontre avec Pierre Soulages, troisième peintre à entrer au Louvre de son vivant

À quelques jours de ses cent ans, Pierre Soulages vient de réaliser le rêve de tout peintre. Après Picasso et Chagall, il est le troisième artiste à faire son entrée au Louvre de son vivant. L'exposition qui lui est consacrée démarre mercredi 11 décembre. Les grands honneurs pour un grand peintre. Rencontre avec ce peintre français vivant le plus coté au monde.



