"Ressources", le nouvel album d'Amir

C'est au large de Sète (Hérault) qu'Amir et son équipe nous emmènent. Ils y tournent un nouveau clip, un hymne à l'optimisme. L'artiste s'est inspiré de l'histoire d'une de ses amies qui a vécu un drame personnel. Dans son nouvel album, "Ressources", le chanteur de 36 ans se dévoile. Il évoque notamment la naissance de son fils. Une autre de ses chansons, "Pardonnez-moi", lui tient aussi à cœur. Un mot d'excuse adressé à ses fans et son entourage.



