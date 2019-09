Retour sur l'histoire vraie du terrible meurtre de Charlie Howard qui ouvre le film "Ça, chapitre 2"

FLASH BACK - Dans le nouvel opus du film "Ça" sorti mercredi dernier dans les salles de cinéma, la scène d'ouverture montre une agression homophobe, inspirée d'un fait divers, le meurtre du jeune Charlie Howard.

Alors que Charlie Howard et Roy Ogden, tout deux homosexuels, marchent dans les rues de Bangor, petite ville du Maine, une voiture s'approche d'eux. À son bord, Shawn Mabry, 16 ans, Jim Baines, 15 ans et Daniel Ness, 17 ans, avec qui Charlie avait déjà eu des altercations. Le jeune homme, qui reconnaît alors la voiture de ses assaillants, se met à courir avec son compagnon. Les trois garçons le poursuivent en proférant des insultes homophobes.

Charlie, prit par son asthme, tombe au sol, tentant de reprendre son souffle en vain. Son ami Roy continue à courir et s'arrête plus loin pour observer la scène. Les trois adolescents frappent le jeune homme de 23 ans et le rouent de coups de pieds. Alors sur un pont, ils décident de le jeter dans la rivière quelques mètres plus bas. Charlie, qui ne sait pas nager, leur demande de l'épargner et s'agrippe mais ils le soulèvent et le font passer par-dessus le rebord. Roy Ogden part alors chercher de l'aide et déclenche la première alarme incendie qu'il trouve. Les secours arrivent alors sur les lieux et une recherche immédiate de Charlie débute le long de la rivière. Malheureusement, il ne sera trouvé que vers une heure du matin, mort, noyé.

Shawn Mabry, Jim Baines et Daniel Ness furent jugés comme mineurs et condamnés le 1er octobre 1984, mais ne passèrent que quelques années en prison.