VIDÉO - Révérence, prise de parole et attitude à table : on a pris une leçon d'étiquette royale avec les héros de "Downton Abbey"

AU SERVICE DE SA MAJESTÉ - Quatre ans après la diffusion de son dernier épisode, la série britannique reprend vie dans un film qui sera à découvrir dès mercredi 25 septembre au cinéma. Le quotidien des Crawley et de leurs domestiques s'y trouve bouleversé par l'arrivée imminente du roi et de la reine d'Angleterre. Mais au fait, comment doit-on se comporter en présence des souverains ? LCI a posé la question au créateur du show et à ses acteurs.

Quatre ans que les fans de "Downton Abbey" attendaient de retrouver leurs personnages favoris. Il a donc bien fallu à Julian Fellowes, créateur et scénariste de la série historique, trouver un événement à la hauteur du passage sur grand écran de la famille Crawley. Alors quoi de mieux que l'arrivée de la personne la plus importante du royaume pour saluer en grandes pompes le retour de Lord Grantham et de ses proches ? "Downton Abbey, le film", qui sort en salles ce mercredi 25 septembre, plonge le spectateur dans l'effervescence d'une visite royale dans la propriété la plus célèbre du Berkshire en 1927. "Tout le monde est amené à se dépasser et à aller plus loin que ce qui leur était demandé jusqu'à présent", nous explique le réalisateur Michael Engler que nous rencontrons à Londres au lendemain de l'avant-première mondiale du long-métrage.

La famille d'aristocrates tout comme leurs domestiques se retrouvent chamboulés par la venue du roi George V (Simon Jones) et de son épouse la reine Mary (Geraldine James). Promu majordome en chef après le départ à la retraite de ce bon vieux Carson (Jim Carter), Thomas Barrow (Robert James-Collier) est complètement débordé et voit son prédécesseur être rappelé à la rescousse par Lady Mary (Michelle Dockery). Monsieur Molesley (Kevin Doyle) reprend lui aussi du service pour l'occasion et semble déjà très fébrile à peine la voiture de ses Majestés garée devant Downton dans la bande-annonce.

Le film nous offre une scène encore plus savoureuse qui vient rappeler que oui, certaines règles sont à respecter quand il s'agit d'interagir avec le roi et la reine. Alastair Bruce, spécialiste de la famille royale britannique qui "sait tout sur tout" selon Julian Fellowes, a fait office de consultant historique pour rester au plus près de la réalité. Mais qu'ont retenu les acteurs de ses interventions ? LCI a demandé à Michelle Dockery (Lady Mary), Laura Carmichael (Lady Edith), Allen Leech (Tom Branson), Penelope Wilton (Lady Isobel) et aux nouvelles venues Imelda Staunton (Lady Maud Bagshaw) et Tuppence Middleton (Lucy Smith) ce qu'ils avaient retenu de leurs leçons d'étiquette royale. Vous n'aurez désormais plus d'excuses si votre route croise un jour celle de la reine Elizabeth II.

