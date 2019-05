VIDÉO - Rocketman : Taron Egerton dans la peau d’Elton John

Les biopics, films musicaux et autres comédies musicales ont le vent en poupe au cinéma. Après le succès de A Star is Born et Bohemian Rhapsody, voici Rocketman, un film sur l’un des musiciens anglais majeurs du XXe siècle et figure majeure de la pop-culture. Réalisé par Dexter Fletcher, il s’attache à la période qui a vu Elton John percer. C’est ainsi qu’on assiste à la métamorphose d’un pianiste prodige - mais timide - du nom de Reginald Dwight en superstar mondiale rebaptisée Elton John.





Taron Egerton, découvert par le grand public dans Kingsman, se glisse dans la peau d’Elton John, mais va plus loin en interprétant lui-même les plus belles chansons de la rock star. Il se murmure que le principal intéressé aurait été bluffé par le résultat. Jamie Bell (Billy Elliot), Richard Madden (Game of Thrones) ou encore Bryce Dallas Howard (Le Village), complètent le casting.