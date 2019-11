Rungis s'invite au Grand Palais

Pour fêter ses 50 ans, le marché de Rungis a organisé son premier festival dans la nef du Grand Palais. L'occasion pour les visiteurs de rencontrer de grands chefs, d'assister à des démos et des ateliers, et de découvrir une sélection de plus de 300 produits frais. Coralie Dioum nous présente quelques-uns d'entre eux, à savoir les plus petites du monde, produites aux Pays-Bas, et le kombucha, la boisson ultra-tendance outre-Atlantique.



Ce dimanche 17 novembre 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir des produits originaux découverts au marché de Rungis. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 17/11/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.