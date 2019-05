VIDÉO - "RuPaul's Drag Race a mis la culture drag en première ligne" : rencontre avec les queens Kameron Michaels et Asia O'Hara

Un sequin rouge par-ci. Un escarpin doré par-là. Et des portants qui débordent de costumes plus imposants les uns que les autres. Les drag queens les plus populaires de la télévision ont pris possession du Casino de Paris du 12 au 14 mai avec leur "Werq the World Tour", et ce jusque dans les moindres recoins de la mythique salle de spectacle. Trois shows qui ont très rapidement affiché "sold out" et qui ont rassemblé près de 4000 aficionados.





Sur scène ? Des artistes à la fois touchants et exubérants que le public a découverts dans "RuPaul's Drag Race", une émission de téléréalité lancée en 2009 aux Etats-Unis, qui voit s'affronter chaque semaine une dizaine de drag queens. Diffusé en France sur Netflix, le programme s'est depuis décliné en une grande tournée mondiale qui ne désemplit pas. "On essaie vraiment d'offrir la meilleure représentation possible du drag et de l'emmener dans des endroits où on n'a pas forcément l'habitude de le voir", nous explique Asia O'Hara.