Salon nautique : cap sur les nouveautés

Chaque année, le Salon nautique organise la plus grande course de paddle sur les 3,5 kilomètres de la Seine. Les 1 000 participants sont de catégories confondues, professionnels et amateurs. Cette année, deux innovations issues d'entreprises françaises ont marqué l'événement. La BlueWay, ou trottinette de mer, est dotée d'une propulsion électrique et plusieurs personnes peuvent s'y tenir. Elle est à la fois insubmersible, géolocalisée et entièrement recyclable. Coûtant 5 000 euros, la BLueWay n'est encore destinée qu'aux professionnels du tourisme. Le second appareil est au service de la sécurité. Il s'agit du DIAL, ou dispositif individuel d'alerte et de localisation. C'est une montre contenant une balise GPS pour tous les pratiquants de sport nautique. Elle a été créée par les sauveteurs en mer.



Ce dimanche 8 décembre 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir les innovations au Salon nautique. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 08/12/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.