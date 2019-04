VIDÉO - Shy'm nous présente son nouvel album "Agapé"

Direction Montmartre pour un rendez-vous avec Shy'm, actrice, présentatrice télé, chanteuse et influenceuse mode. Elle est l'une des rares chanteuses du pays à chorégraphier elle-même ses shows et à danser sur ses chansons. Cette reine du R&B convertie à la musique pop sort ce vendredi 26 avril son septième album intitulé "Agapé", qui signifie amour divin et inconditionnel.