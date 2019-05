VIDÉO - Slimane rejoue son audition à l'aveugle de "The Voice" avec Vitaa dans le clip émouvant de "VersuS"

Slimane y rejoue son audition à l'aveugle. Devant son amie. "Je viens retenter ma chance parce que j'ai appris que Vitaa était coach et j'ai beaucoup de choses à lui dire", explique-t-il avant que la musique ne se lance, à la manière de tous les talents qui participent au télécrochet. La première partie de la chanson revient sur ce premier passage dans "The Voice" et ses conséquences. Le refrain se fait plus rap et se referme avec des mots bouleversants. "Dis-moi à quoi ça sert d'avoir mal et puis se taire", lâchent-t-il dans un morceau-confession aux paroles très émouvantes.