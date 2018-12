3 bonnes raisons de vous laisser enchanter par "Le retour de Mary Poppins"

Il convient de le préciser une nouvelle fois. Il ne s'agit pas d'un reboot mais bien d'une suite du "Mary Poppins" sorti en 1964. La nounou débarque à Londres en plein chaos familial chez les deux enfants Banks devenus adultes. Jane et Michael, qui élève seul ses jumeaux Anabel et John et le petit dernier Georgie depuis la mort de sa femme, se battent pour conserver leur maison de famille sur fond de Grande dépression. Mary arrive comme elle était repartie, accrochée à son parapluie. Les clins d'œil du film de Rob Marshall à son prédécesseur sont nombreux.





La découverte de sa magie par les enfants, l'intrusion dans le dessin animé, le jeu de miroir... Les séquences se répondent et convoquent des souvenirs heureux aux plus âgés, tout en en créant de nouveaux pour les plus jeunes. L'amiral Boom et son canon sont toujours là. Comme Mary vit aussi avec son temps, le ramoneur a laissé place à un allumeur de réverbères. Elle s'offre avec Luminomagifantastique un nouveau Supercalifragilisticexpialidocious beaucoup plus simple à prononcer. Si Julie Andrews n'a pas souhaité participer à ce nouveau projet, son compère Dick van Dyke fait une apparition remarquée. Une nostalgie garantie 100% heureuse !