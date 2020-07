Sortie cinéma : "L'Aventure des Marguerite", un voyage dans le temps sous forme de conte

Le film intitulé "L'Aventure des Marguerite" sort au cinéma le 15 juillet prochain. L'histoire croise le destin de deux adolescentes, vivant distinctement en 1942 et 2020. Une malle magique va leur permettre d'échanger leur place et de confronter leurs époques. C'est la jeune actrice Lila Gueneau qui interprète les deux personnages principaux du long-métrage. Un film intergénérationnel où chacun trouve sa place.



