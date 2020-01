Sosies vocaux : le business

Claude François, Sylvie Vartan, Michael Jackson... toutes les plus grandes stars de ce monde ont leurs sosies physiques ou vocaux. Passionnés, certains n'hésitent pas à se transformer de la tête au pied pour ressembler à leurs idoles et d'autres performent même sur scène. Un business lucratif qui plaît de plus en plus. Il fascine d'abord du fait de la ressemblance, qu'elle soit physique ou vocale, mais il permet également à la jeune génération de découvrir ou d'apprécier des chanteurs ou des groupes qui ne montent plus sur scène. Au pays, nous avons le sosie vocal de Johnny Hallyday, Jean Baptiste Guégan.



Ce dimanche 26 janvier 2020, Karima Charni, dans sa chronique "L'instant culture", nous parle du business lucratif des sosies vocaux. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 26/01/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.