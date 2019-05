VIDÉO - Spider-Man fait face aux conséquences de "Endgame" dans le nouveau trailer de "Far From Home"

Dans ce flot d'explosions et de vannes bien senties, on apprend que le snap de Thanos a percé notre dimension pour créer un multivers, des mondes parallèles où chacun mène une vie différente. Une notion qui était déjà au coeur du très réussi "Spider-Man : New Generation", film d'animation sorti l'an dernier et qui est, à ce jour, l'un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés (si, si!).





Jake Gyllenhaal dévoile un peu plus de son Mysterio, appelé ici par son vrai nom Beck, sans en dire trop non plus. Juste le temps de lâcher la punchline qui en rappelle une autre ("Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités"). "Sauver le monde exige des sacrifices", affirme-t-il. Alors, va-t-on encore devoir prévoir nos mouchoirs ? Réponse en salles le 3 juillet.