VIDÉO - "Spider-Man : Far From Home" : Tom Holland hilare et indiscipliné dans un extrait inédit du bêtisier

EXCLU - L'homme-araignée reprend du service dans cette suite directe d'"Avengers : Endgame" qui a laissé notre super-héros bien mal en point. Mais sur le plateau, la bonne humeur était inversement proportionnelle à la tristesse du héros, comme en témoigne cet extrait du bêtisier que LCI vous dévoile en avant-première.

Il a survolé le box-office comme il tisse sa toile entre les buildings de New York. Sans trop de difficultés. Sorti au début de l'été, "Spider-Man : Far From Home" est devenu le plus gros succès de la franchise consacrée à l'homme-araignée en engrangeant plus de 1,31 milliard de dollars dans le monde. En France, plus de 3,1 millions de spectateurs ont été séduits et le film a réalisé un meilleur démarrage que d'autres membres récents de l'écurie Marvel comme "Captain Marvel" ou "Black Panther". Une appétence du public qui s'explique en partie par le fait que ce nouveau long-métrage consacré à Peter Parker venait clore définitivement l'arc achevé par "Avengers : Endgame".

Spidey rappelé à l'ordre par Samuel L. Jackson

Spider-Man y fait face aux conséquences de la disparition de son mentor Tony Stark et tente de se changer les idées lors d'un voyage scolaire en Europe qui ne va évidemment pas se dérouler comme prévu. "Spider-Man : Far From Home" joue le VRP du tourisme sur le Vieux Continent avec des paysages de carte postale qui finissent en cendres une fois sur deux. Mention spéciale au touchant Tom Holland qui s'avère aussi gaffeur que digne successeur d'Iron Man dans son costume. Il n'était pas le dernier au registre des prises ratées non plus, comme en témoigne l'extrait du bêtisier du film que LCI vous dévoile en exclusivité avant la sortie du DVD.

En vidéo "Spider-Man : Far From Home" : la bande-annonce

On l'y voit notamment se faire rappeler à l'ordre par Samuel L. Jackson et tomber dans les bras de Jake Gyllenhaal. Et que les fans du Britannique se rassurent : malgré les bisbilles entre Sony et Marvel, il a assuré qu'il continuerait à porter le costume de l'homme-araignée au cinéma.

"Spider-Man : Far From Home" avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya et Samuel L. Jackson Disponible en achat digital le 6 novembre, en VOD, DVD, Blu-ray, Blu-Ray 3D et 4K UHD chez Sony Pictures Home Entertainment le 13 novemvre

Delphine DE FREITAS