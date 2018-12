VIDÉO - "Spider-Man : New Generation" se dévoile dans un extrait exclusif

Encore un film de super-héros ? Oui, on vous entend pester. C'est vrai que 2018 a été marqué par l'avènement de "Black Panther", le carton d'"Avengers Infinity War" et les sorties non moins confidentielles de "Ant-man et la guêpe" et "Venom". Mais s'il n'y en avait qu'un à vous conseiller, ce serait celui-là. Parce que "Spider-Man : New Generation" ouvre la voie à une nouvelle génération campée par Miles Morales, adolescent afro-américain et portoricain à qui Peter Parker passe le relais. Parce qu'il invite à l'aventure en faisant se rencontrer des univers parallèles.