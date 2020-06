VIDEO - Spike Lee : "Je prie pour que l'Agent orange ne soit pas réélu en novembre"

"Tout ceux qui ont vu le film font la connexion entre ce qui se passe en ce moment dans les rues en Amérique et le sujet que j’aborde", reconnait Spike Lee depuis Brooklyn, dans la vidéo ci-dessus. Le cinéaste est parti d’un constat souvent méconnu du grand public : s’ils représentaient à l’époque 11% de la population américaine, les Afro-Américains constituaient plus de 30% des troupes envoyées au Vietnam.

Deux ans après BlackKklansman, qui racontait l'histoire d'un flic noir infiltré dans le Ku Klux Klan, le cinéaste signe l’un de ses films les plus engagés. Non seulement Da 5 Bloods se moque de Donald Trump à travers l’un des vétérans, électeur du président américain et adepte du slogan "Make America Great Again", qu’il porte sur sa casquette. Mais le film intègre également des images du mouvement Black Lives Matter qui, avant l’affaire George Floyd, manifestait depuis plusieurs années contre le racisme et les violences policières.

"Le Vietnam, c’est la première guerre qui a été diffusée à la télévision dans les foyers américains. Je suis né en 1957 donc, en 1967, j’avais 10 ans et je m’en rappelle très bien", raconte-il. Comme de nombreux jeunes Américains, sa vision du conflit sera longtemps façonnée par le petit écran et les films hollywoodiens dont les héros étaient toujours blancs. "Il y a eu des films sur cette guerre avec des soldats noirs, d’ailleurs je rends hommage à l’un d’entre eux dans le mien, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Laurence Fishburne a joué dedans alors qu’il n’avait que 14 ans. Mais mon film, lui, est raconté strictement du point de vue des vétérans noirs."

Début juin, Spike Lee a réalisé un court-métrage, diffusé sur Twitter, dans lequel il dresse un parallèle terrible entre la mort de George Floyd, le 25 mai dernier à Minneapolis, et celle de l’un des personnages de son film Do the right thing, sorti en 1989. "L’Histoire va-t-elle arrêter de se répéter ?" s’interrogeait le cinéaste, alors qu'une mobilisation sans précédent continue de réunir des centaines de milliers de personnes sur différents continents.