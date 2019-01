VIDÉO - "Star Wars 9", "Le Roi Lion", Once Upon a Time in Hollywood"... 19 films à ne pas manquer en 2019

The Irishman de Martin Scorsese (2019)

L'histoire : la vie de Frank "The Irishman" Sheeran, soupçonné d'avoir fait disparaître le baron de la pègre Jimmy Hoffa en 1975.

Pourquoi on l'attend : Martin Scorsese + Robert De Niro + Al Pacino + Harvey Keitel





Benedetta de Paul Verhoeven (2019)

L'histoire : à la fin du XVème siècle, alors que la peste fait rage, Benedetta Carlini entre comme novice au couvent de Pescia en Toscane. Capable depuis l'enfance de miracles, elle va bouleverser la vie de cette communauté.

Pourquoi on l'attend : parce qu'il s'agit du nouveau film du réalisateur de Elle et qu'on a envie de voir s'il va faire les mêmes miracles avec Virginie Efira (dans le rôle de la nonne) qu'avec Isabelle Huppert.





The Beach Bum de Harmony Korine (2019)

L'histoire : garçon à l'esprit rebelle, Moondog n'obéit à aucune règle, sinon les siennes ! Alors qu'il pensait s'être constitué un petit trésor de guerre, son butin se volatilise. Mais Moondog est de la trempe des survivants et il renaîtra une nouvelle fois de ses cendres…

Pourquoi on l'attend : six ans après Spring Breakers, l'enfant terrible du cinéma américain Harmony Korine est de retour. Son casting fait rêver entre Matthew McConaughey, Zac Efron, Jonah Hill et Snoop Dogg, tous dans un état second.