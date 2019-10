VIDÉO - "Star Wars IX" : découvrez l'ultime bande-annonce de l'épisode qui clôt la saga des Skywalker

QUE LA FORCE SOIT AVEC VOUS - Disney et LucasFilm ont profité de la toujours très suivie "Monday Night Football" sur ESPN pour dévoiler les dernières images de "L'Ascension de Skywalker", film qui viendra mettre fin à 42 ans d'une mythologie culte de la pop culture.

On y retrouve Rey (Daisy Ridley) en pleine forêt, avant de la suivre en plein face à face avec Kylo Ren (Adam Driver). "Tout le monde dit me connaître. Mais personne ne me connaît", clame-t-elle en voix-off. "Moi si", lui répond-il. Une autre voix intrigue et fait monter la tension davantage, celle de l'Empereur Palpatine, censé être mort depuis l'épisode VI. "Longtemps, j'ai attendu. A présent, votre venue ensemble est votre perte", lâche-t-il, avant d'offrir un aperçu de sa présence un peu plus loin dans la vidéo, laissant imaginer un affrontement final des plus palpitants. Les derniers mots sont pour Luke (Mark Hamill) et Leia (Carrie Fisher) : "La Force sera avec toi. Toujours". Frissons garantis !