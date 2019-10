VIDEO - Star Wars : la bande d'annonce du dernier film est sortie

SPOILERS - Nouveaux personnages, scène de bataille et effets spéciaux en tout genre... La bande d'annonce du prochain Star Wars, "L'ascension de Skywalker" a été dévoilée.

Et en sortant la bande d'annonce un 21 octobre, la production a aussi souhaité rendre hommage à Carrie Fisher. L'actrice qui a incarnée la princesse Leia depuis l'épisode IV est en effet née un 21 octobre. Elle est décédée en décembre 2016. Pour voir le film en entier, il vous faudra attendre encore un peu. Ce prochain Star Wars ne sortira dans les salles françaises que le 18 décembre.

Peu avant 4 heures ce mardi matin, en France, la vidéo est apparue sur le compte Twitter de Star Wars. La bande d'annonce du dernier opus dure un peu moins de 2m30. Et en quelques minutes, elle a dépassé les 40.000 retweets, c'est dire l'attente des fans. Pour révéler cette bande d'annonce, Disney a choisi l'une de ces chaînes : la sportive ESPN, qui diffusait alors la "Monday Night Football".

Alors en attendant, Disney a dévoilé l'affiche d'un des films les plus attendus de cette fin d'année : The Rise of Skywalker.