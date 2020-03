Stomy Bugsy : du rap au théâtre

L'ancien rappeur Stomy Bugsy est actuellement comédien, auteur et metteur en scène. Il joue pour la première fois au Théâtre du Gymnase de Paris dans la pièce qu'il a coécrit avec David Desclos, "Un jour j'irai à Détroit". C'est une pièce sous forme d'hommages aux tirailleurs sénégalais qui se sont battus pour la France durant la Seconde Guerre mondiale et qui ont été oubliés. C'est l'histoire vraie de trois hommes emprisonnés, détruits par la guerre. On y découvre un autre enjeu de combat, des hommes à la recherche de leur dignité et de leurs récompenses.



Ce dimanche 1er mars 2020, Karima Charni, dans sa chronique "L'instant culture", nous parle de Stomy Bugsy qui est passé du rap au théâtre et qui joue actuellement dans "Un jour j'irai à Détroit". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 01/03/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.