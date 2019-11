Sur les pas du peintre Henri de Toulouse-Lautrec

Henri de Toulouse-Lautrec est un artiste qui a peint la vie quotidienne du XIXe siècle. L'équipe de TF1 s'est rendue à Albi, dans le Tarn, pour nous faire découvrir le parcours de ce peintre. Très attaché à ses racines, l'on découvre dans la localité ses débuts, sa passion pour la gastronomie et les endroits qui ont marqué son existence. Près de 120 ans après sa mort, l'esprit de Toulouse-Lautrec flotte toujours sur Albi, notamment pour ses toiles et ses affiches exposées au palais de la Berbie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.